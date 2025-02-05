巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手（１８）＝花咲徳栄＝が４日、２軍宮崎キャンプで初めてプロの投手と対戦し、“プロ初安打”を放った。室内でのフリー打撃で、育成右腕の戸田の投球を４スイングし、安打性の打球を１本マーク。「軽く投げているけどキレがあって、いい球が来る」とプロの力を体感した。シャープに振り抜いた。戸田が５、６割の力で投げた直球を捉え、ハーフライナーが二遊間後方の防球ネットへ。守備がいて