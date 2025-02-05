気象台は、午前5時27分に、なだれ注意報を会津若松市、郡山市湖南、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】福島県・会津若松市、郡山市湖南、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町などに発表（雪崩注意報）中通り、浜通りでは風雪に、会津では大雪や竜巻などの激しい突風、落雷、なだれ、電線等への着雪に、浜通りで