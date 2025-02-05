丸亀製麺は、なぜV字回復することができたのだろうか（筆者撮影）インフレ時代が到来し、さまざまなものが値上げとなる令和の日本。外食チェーンも例外ではなく、ほとんどの企業が価格を上げていっていますが、その結果、客離れになる店と、客が訪れ続ける店が分かれるようになりました。どこが差を生み出したのか。ひとつは「テーマパーク性」なのかもしれません。都市ジャーナリスト・チェーンストア研究家の谷頭和希氏の新著『