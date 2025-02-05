２月３日、かつて監督としてプロ野球・阪神タイガースを率い、球団史上初めての日本一に導いた吉田義男氏が脳梗塞のため死去した。享年91。人懐っこい性格でファンに愛され、現役時代は「牛若丸」、指導者になってからは「ムッシュ」と親しまれた名将がこの世を去った。【画像】世界有数のスーパーカーがずらり！ Ｃ・ロナウドの「愛車コレクション」を一挙公開！訃報を受けて４日、日本サッカー協会は川淵三郎・相談役のコメ