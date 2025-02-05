「阪神春季キャンプ」（４日、宜野座）阪神・野口恭佑外野手（２４）が、サンズ臨時コーチから教わった“頭固定打法”で柵越えを量産した。ランチ特打で５１スイングで１３発。「頭を動かさないこと。軸で打つというのを意識している。取り組んでいることがいい感じの感覚もある」とうなずいた。風が吹きすさぶ沖縄で快音を響かせた。白球がきれいな放物線を描き、全て左翼方向に運ばれていく。風に乗せた２連発も披露。これ