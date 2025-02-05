「阪神春季キャンプ」（４日、宜野座）阪神の中野拓夢内野手（２８）と木浪聖也内野手（３０）が３日に亡くなった、球団ＯＢの吉田義男氏を追悼した。中野は「突然ということもありますし…」と驚きながら、選手会長として歴史を受け継ぐ決意を固めた。「タイガースを長く支えていただいた。今年、優勝という結果を報告したい。いい形でつなげていきたいという思いはある。吉田さんのためにというか、そういう思いを背負って