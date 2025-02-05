「阪神２軍春季キャンプ」（４日、具志川）阪神の育成新外国人のスタンリー・コンスエグラ外野手（２４）が、具志川キャンプで初のフリー打撃に登場し、６７スイングで１５発の柵越え弾を記録した。マイナー通算５２本塁打のパワーヒッターがベールを脱いだ。柵越え１５本の内、２本は推定１３０メートルという、あとわずかで場外弾。２本とも左翼フェンスの上段まで到達し、観覧する虎党からは歓声が漏れた。打撃ケージの裏