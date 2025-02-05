ボクシング元世界３階級制覇王者の亀田興毅氏（３８）が４日、西日本ボクシング協会の会長に立候補したことが明らかになった。６日に大阪市内のジムで会見を開き、出馬の理由を語る。同協会は９日に神戸市内で協会長選挙を行う予定で、同氏を含めた３人の立候補者を発表。現会長で真正ジム会長の山下正人氏とフュチュールジム会長の平山靖氏が出馬する。