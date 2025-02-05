Ｊ１神戸は４日、神戸市西区のクラブ施設で練習を公開したが、ＦＷ宮代大聖（２４）、ＭＦ佐々木大樹（２５）ら主力を中心に６選手が全体練習に参加しなかった。吉田孝行監督（４７）は１月１７日から２月１日までの沖縄キャンプで、けが人が続出したことを明かした。８日の富士フイルム・スーパー杯（国立）から７連戦の過密日程が控えているが、同監督は“全員戦力化”を打ち出し、この状況を打破するつもりだ。リーグ３連覇