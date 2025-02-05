「ロッテ春季キャンプ」（４日、石垣島）野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（４９）が、ロッテの石垣島キャンプを訪問。代表候補にドラフト１位の西川史礁外野手（２１）＝青学大、種市篤暉投手（２６）、高部瑛斗外野手（２７）、和田康士朗外野手（２６）の名前を挙げた。西川は来年のＷＢＣ出場に向けて「目標は常に高く。そういう思いでいます」と誓った。昨年３月には大学生ながら侍ジャパンに選出された。「こ