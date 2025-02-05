巨人のドラフト３位・荒巻悠内野手（２２）＝上武大＝が圧巻の打球速度で存在感を示した。新人唯一１軍スタートのスラッガー候補は、岡本（巨人）、村上（ヤクルト）らに匹敵する打球速度１７０キロ以上を計時。初の実戦形式では早速、痛烈な安打性の当たりを放った。宮崎キャンプを訪れた掛布雅之氏（スポーツ報知評論家）は、同じ右投左打の荒巻を「村上宗隆タイプ」と評した。荒巻は掘り出し物になる可能性がある。同学年の