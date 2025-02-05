元阪神の名遊撃手で、監督として１９８５年に日本一に導いた吉田義男さん（享年９１）の訃報に４日、関係者が哀悼の意を示した。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊「これが逆やってみい。どないなっとった思う？」壇上での独り言が忘れられない。阪神タイガース随一のレジェンドが旅立った。牛若丸と呼ばれた遊撃での華麗な守備はさすがに画像でしか知らない。身近で取材したのは２度目の監督として猛虎を率いた８５年からの３