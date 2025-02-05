巨人のドラフト３位・荒巻悠内野手（２２）＝上武大＝が圧巻の打球速度で存在感を示した。新人唯一１軍スタートのスラッガー候補は、岡本（巨人）、村上（ヤクルト）らに匹敵する打球速度１７０キロ以上を計時。初の実戦形式では早速、痛烈な安打性の当たりを放った。弾丸のような打球が次々と室内練習場のネットに突き刺さった。強風と寒さのため木の花ドームで行われたフリー打撃。荒巻は強烈なスイングからすさまじい速さの