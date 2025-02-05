元阪神の名遊撃手で、監督として１９８５年に日本一に導いた吉田義男さん（享年９１）の訃報に４日、関係者が哀悼の意を示した。現役時代にともにプレーした安藤統男さん（８５）＝スポーツ報知評論家＝らが故人をしのんだ。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊体がめっぽう強く、元気な吉田さんが亡くなられたのは信じられない。昨年１１月のＯＢ総会で顔を合わせた際にも「おお、安藤、元気か？」と声をかけてもらい、「吉田さん