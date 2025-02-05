「オリックス春季キャンプ」（４日、宮崎）オリックスの杉本裕太郎外野手（３３）が“師匠ゲキ”に発奮した。この日、昨季まで監督を務めた中嶋聡スペシャルアドバイザー（ＳＡ）がキャンプ中継出演のため来訪。師との再会に気合を入れ直した。ラオウがテンションを上げた。「成長した姿を見せたい」。中嶋ＳＡとの再会に、杉本が一層の本気モードに突入した。恩人とも言える存在だ。杉本にとって中嶋ＳＡは２軍監督時代か