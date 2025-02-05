メキシコで開催されているカリブ海諸国で争うカリビアン・シリーズに日本から初参戦しているジャパンブリーズ（アレックス・ラミレス監督）は３日（日本時間４日）、メキシコに２―７で敗れ３連敗。４日（同５日）ベネズエラと対戦し初勝利を目指す。同チームにはマリナーズやブルージェイズでプレーした川崎宗則内野手が参加している。日本チームは１日のドミニカ共和国に１―１２で大敗。２日にはプエルトリコに２―３で惜