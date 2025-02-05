「ヤクルト春季キャンプ」（４日、浦添）ヤクルト・古田臨時コーチがキャンプに合流し、球界最年長・石川の復活に太鼓判を押した。開幕投手を目指す左腕がブルペンに入ると、打席にも立った。球筋も見極め、何度もうなずく。「非常に元気良く、表情も明るくて健康的に投げている」。現役時代にバッテリーを組んだ後輩の投球に目を細めた。「彼は相手との駆け引きで抑える投手。早く実戦が見たい」と心待ちにした。