義母と同居をするなかで、部屋があさられていたり物が無くなったりすることがあったツムママ(@tumutumuo)さんのフォロワーさん。夫に話をしてもらいますが、義母は聞く耳を持ちません。フォロワーさんが直接義母に話をしますが、カバンや化粧水を勝手に使ったことを悪びれる様子もなく一切謝罪をしない義母を見てがくぜんとしてしまいます。さらに義母は「出て行ってちょうだい」と言い、同居ゆえの肩身の狭さを感じる