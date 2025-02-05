ソウルラッシュが24年JRA賞最優秀マイラーに輝いた池江厩舎からゾンニッヒがスタンバイ。火曜朝は坂路を4F62秒7で流し、5日の最終追いに備えた。距離を2F延ばし、マイルに矛先を向けた前走ニューイヤーSが別定59キロを背負って0秒6差6着。悲観するほど負けていない。池江師は「鞍上が用心して思ったより2列ほどポジションが後ろになってしまった。折り合いは心配ないので中団で流れに乗れたら」と前向きに展望した。