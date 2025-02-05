昨年暮れはホープフルSに参戦（7着）したジェットマグナムの変わり身がないか。火曜朝は左回りのCWコースを5F89秒8〜1F18秒3でゆったり流し、気配の良さを伝えた。安達師は「先週はジョッキー（丹内）に感触を確かめてもらいました。前走は体重がプラス4キロで多少、太かったのかも。使った上積みが見込めると思います」と前を向く。オープンの芙蓉Sを制した好素材。本来のしぶとさを発揮なら、ここでも互角のはず。