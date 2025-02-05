ミニトランザットにとっては真価を問う一戦。新馬戦は逃げ切り、2戦目の前走京成杯は後方から追い込んで3着だった。杉山佳師は「前走はゲートのタイミングが合わず、リズム重視で運んだようです。2戦がともに極端な競馬だったし自信はないですね。課題だけです」と笑う。ただ、コース適性を見込んでの起用は明らかで「外回りのワンターンは力を出せる舞台。直線どれだけ脚を使えるか」と期待した。