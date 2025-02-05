吉田さんに褒めていただいたことがある。2005年11月だった。「あんた、いいことをしてくれはりましたな。おおきに」。最高の言葉を頂いた。この年の6月に阪神の代打男、酒豪として知られた遠井吾郎さんが亡くなった。阪神の伝説的な選手だったが告別式は身内だけで営まれていた。スポニチで評論活動をしていただいた縁もあり当時の選手、マスコミ関係者で遠井さんをしのぶ会を開こうと動いて、OB会の協力もいただいて会を実現