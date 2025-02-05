吉田義男さんを「同志」と呼ぶ阪神元球団社長の三好一彦さん（94、写真）は西宮市の自宅で「言葉がありません」と声を詰まらせた。訃報を受け「思い出をたどっていました」出会いは1952（昭和27）年春。神戸大二塁手だった三好さんは同じ関西六大学（現関西学生）リーグの立命大1年生の遊撃手の好打好守に驚いた。以来74年の付き合いだ。53年の阪神電鉄入社と吉田さんの中退して阪神入団は同期。「電鉄と球団で離れていまし