【虎番コラム沖縄メモリー】沖縄とは思えない寒風のこの日、熱投を披露したのが湯浅だった。キャンプ2度目のブルペン入りで変化球を交えて50球。直球のみ30球だった1日のキャンプ初日からさらなる前進を思わせる充実の内容だ。そんな背番号65に熱視線を送っていたのが岩崎。自身も今春2度目のブルペン入りを終えると、ネット裏から後輩の投球をしばらく見つめた。昨シーズン中には突然、鳴尾浜球場に現れてリハビリ中の選