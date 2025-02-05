女優の井本彩花（21）がテレビ朝日ドラマ「プライベートバンカー」で資産家一族の家政婦役を演じている。俳優の唐沢寿明（61）が主演で、大富豪しか相手にしない金融のスペシャリストが、資産家一族の問題に斬り込む。家政婦役を演じるにあたり「姿勢を正しくするのを心がけている。習っていたクラシックバレエが生きている」と目を細めた。女優の夏木マリ（72）ら豪華俳優陣と共演。「皆さんお芝居が始まった瞬間、一瞬で役