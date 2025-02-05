阪神は４日、球団初の日本一に導いた元監督で野球評論家の吉田義男さんが、３日に脳梗塞のため死去したことを発表した。京都府出身。９１歳。現役時代は華麗かつ堅実な守りで「牛若丸」と言われ、名遊撃手として活躍。引退後は３度にわたり合計８年、阪神の監督を務め、１９８５年には２１年ぶりのリーグ制覇、球団史上初の日本一に導いた。現役時代の背番号「２３」は永久欠番。デイリースポーツ評論家の中田良弘氏は「常にどこ