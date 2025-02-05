この漫画は作者である、のむすん／悩める女子マンガ(@nomusun777)さんの実体験を元に描かれています。34歳で独身、彼氏なしの主人公・さなは、未だ結婚していないことに焦りを感じていました。そんなときにドタイプな男性と出会うのですが、男性との恋は決して実らない不倫でした。恋愛を通じて自分の人生を見直す女性の物語です。「今はまさとを信じて待ちたい」という気持ちで不安と期待が入り混じる中、日々を過ごしたさな。そ