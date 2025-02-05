「阪神春季キャンプ」（４日、宜野座）阪神・藤川球児監督（４４）が４日、大卒５年目の栄枝の声かけに苦言を呈した。投内連係、シートノックでのプレーに物足りなさを感じ、就任後初の苦言となった。栄枝は指揮官から「野球の声を出した方がいい」と助言をもらったことを明かし、第２クールからの巻き返しを誓った。藤川監督の一問一答は以下の通り。◇◇（ＴＶインタビュー）−準備の面ではうまくスタートを切る