阪神・西勇が新たな相棒を迎え入れた。プロ17年目にして初めてグラブの形状を変更。全体的に約10ミリ小型化。操作性を向上させる目的で軽量化に着手した。「感覚が変わったので自分にどう合うかなと探っていて…。フィーリングに合ったやつがこれだった。本当にちょっとやけど、全体的なボリュームが多分ちっちゃく見える。ちっちゃくした方が操作性も良い」以前のグラブと見比べれば小型化したことは一目瞭然だった。全ては