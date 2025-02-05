現役時代は華麗な遊撃守備で「今牛若丸」と呼ばれ、監督として阪神を球団初の日本一に導いた吉田義男さんが3日午前5時16分、脳梗塞のため、死去した。阪神が4日、発表した。91歳だった。近く家族葬が営まれ「お別れ会」も検討されている。阪神OBで最年長。入団から70年以上、猛虎の歴史を紡いできたレジェンドが球団創設90周年に逝った。小柄な巨星が墜ちる大往生だった。阪神球団によると、吉田さんが永眠したのは3日の早朝。