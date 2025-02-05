タレントのはるな愛（５２）が４日、大阪市内で行われた「未来の食の楽しみ発表会〜ＥＸＰＯＦＯＯＤＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ２０２５〜」に登場した。４月に開幕する大阪・関西万博で“未来の食”を体験できる施設の商品・サービスの発表や、試食体験を行うイベントで、万博のスペシャルサポーターを務める、はるなは、自身も本名の「大西賢示」名義で飲食５店舗を経営していることを説明し、「皆さんのプレゼンを聞いて、