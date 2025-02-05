吉田さんの悲報に阪神前監督で球団オーナー付顧問の岡田彰布氏（67）は「寂しい気持ちでいっぱいです」と別れを惜しんだ。「プライベートでも交流がありました」と同じゴルフクラブの会員だった。「12月に入院されるまで元気にゴルフをされていました。『退院したら食事に』と話していたのですが……」会食の約束は実現しなかった。「一番の思い出はやはり1985年の日本一。若くて（当時27歳）、夢中でプレーしていた私たちを