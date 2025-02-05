猛虎が悲しみに暮れた。吉田義男さんの訃報を受け、阪神・藤川監督は球団を通じてコメントを発表。冥福を祈るとともに、伝統球団を率いる重み、さらには優勝への決意が込められた。「偉大な先輩であり、またお元気な姿で再会して叱咤（しった）激励いただけるつもりでいましたので、残念でなりません。素晴らしい先輩方がつくり上げた伝統を、私たちが責任を持って受け継ぎ、また次の世代につないでいきたいと思います。天国の