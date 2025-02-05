女優の久本雅美（６６）が４日、都内で舞台「毒薬と老嬢」（３月２７日〜４月４日、東京・三越劇場）の取材会に共演の大湖せしる（４１）らと出席した。米ニューヨークのブルックリンに住む老姉妹の秘密を描く作品で、宝塚歌劇団出身の大湖と初対面した久本は「めちゃめちゃかわいらしい顔をしている。どっちが久本かせしるか分からなくなりそう」と強調し、出席者の笑いを誘った。演出は俳優で演出家の錦織一清（５９）が担