昨年、初のＭ−１決勝進出を果たしたお笑いコンビ・エバースの佐々木隆史（３２）と町田和樹（３２）が、このほど、都内でＣＳチャンネルＮＥＣＯ「エバース漫才記」（２１日、後１０・２５）の取材会を開いた。初の大型冠特番となる「−漫才記」は、オールラウンド漫才師になるためにメイドカフェ、茶道、忍者の世界を体験し、インスピレーションで新作漫才を作るもの。佐々木は「めっちゃカロリーの高い番組」と言い、町田は