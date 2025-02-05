数年に一度の大寒波が居座るため週末にかけて、日本海側を中心に猛ふぶきや大雪が続く見込みで、大規模な車の立ち往生などに警戒が必要です。今後の雪の予想です。5日も、日本海側を中心に、西日本も含めて雪が続くでしょう。とくに、発達した雪雲が次々と流れ込む北陸では、短い時間で急激に積雪が増加するおそれがあります。5日夕方までに予想される雪の量は、北陸で100センチ、東北や東海で80センチなどとなっていて、九州や四