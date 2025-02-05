「巨人春季キャンプ」（４日、宮崎）進化する“魔改造”に刺激の毎日だ。巨人に新加入した田中将大投手（３６）が第１クールを終え、久保巡回投手コーチと取り組んでいるフォーム修正の収穫を明かした。「いろんな手応えを感じてます。いろんな方法で投げて、体の使い方を勉強しているなと」おなじみの光景となったネットスローを開始した右腕。ただ、この日はひと味違った。特徴的だったのは、ボール２つを右手でつかみ投