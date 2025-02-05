北海道安平町の社台スタリオンステーションで4日、種牡馬展示会が行われた。新種牡馬のドウデュース（牡6）、シャフリヤール（牡7）など30頭がお披露目。昨年の年度代表馬で、G1・5勝を挙げたドウデュースが最初に登場した。会場には同馬の主戦を務めた武豊、管理した友道康夫師、オーナーの松島正昭氏も駆け付けた。「騎乗停止、明けました」。冒頭のあいさつで自虐ネタを放り込み、会場の雰囲気を和ませた武豊は「新種牡馬と