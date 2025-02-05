４日の巨人キャンプは極寒の中で行われた。快晴で気温７度だったが、１、２軍が練習する宮崎県総合運動公園は突風が吹き荒れ、体感温度は氷点下。午前の１軍投内連係と野手のノックはサンマリンスタジアムで行ったが、午後のフリー打撃など一部は木の花ドームに変更となった。内野が土の２軍ひむかスタジアムは霜がおり、ほぼ全メニュー室内に。３軍キャンプ地の宮崎・都城では雪も舞った。阿部監督は「けが人が一人も出なかっ