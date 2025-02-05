元阪神の名遊撃手で、監督として１９８５年に日本一に導いた吉田義男さん（享年９１）の訃報に４日、関係者が哀悼の意を示した。４番として球団初の日本一に貢献した掛布雅之さん（６９）＝スポーツ報知評論家＝らが故人をしのんだ。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊自分の野球人生に、ぽっかりと大きな穴が開いてしまった感じだ。今年１月、殿堂入りが決まった時、ゲストスピーカーをお願いしようと関係者に連絡を取ると「年末から入院し