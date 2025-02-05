日々トレセンや競馬場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」。今週は東京本社の出田竜祐（44）が担当する。1月27日に開かれた2024年度JRA賞授賞式に初潜入。翌日の紙面だけでは伝え切れなかった“競馬界のアカデミー賞”の舞台裏をお届けする。競馬と聞いて思い浮かべるのはゴール前の白熱した攻防や馬券を握り締めるファンの姿だろう。その熱狂の裏で華やかな授賞式も開かれてい