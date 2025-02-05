レアル・マドリーが保有するMF中井卓大は２月１日、スペイン３部SDアモレビエタとのローン契約を半シーズン前倒しで解除。翌日、スペイン２部のラシン・サンタンデールへのレンタル移籍が決定した。ただし、プレーするのは４部を戦っているBチームのラージョ・カンタブリアだ。ラシンの地元メディア『ALERTA』は、「ラシンが日本人の“ピピ”ナカイと契約、Bチームを強化」と見出しを打った記事を掲載。「不確実な状況での加入