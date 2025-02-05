プロキオンS1着サンデーファンデー（牡5＝音無）は鮫島駿とコンビ継続でフェブラリーS（23日、東京）へ。僚馬で同2着サンライズジパング（牡4）は幸との新コンビで同レースへ。同6着カズペトシーン（牡5＝池添）は仁川S（3月1日、阪神）へ。僚馬で中山金杯8着エアファンディタ（牡8）は小倉大賞典（23日）へ。門司S1着ホールシバン（セン7＝高橋義）は吾妻小富士S（4月12日、福島）へ。有馬記念15着ハヤヤッコ（牡9＝