2025年2月3日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、環境保護団体が実施した検査でドイツの海岸から高濃度の有機フッ素化合物（PFAS）が検出されたと報じた。記事は、先日デンマークとオランダの海岸で、海面の泡から高濃度のPFASが検出されたのに続き、環境保護団体のグリーンピースがこのほどドイツの北海、バルト海沿岸で実施した検査でも複数の地点で極めて高い濃度のPFASが検出されたと紹介。中でもバルト海沿岸