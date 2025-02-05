落語家の五代目桂三木助（40）が福本伸行氏（66）の大ヒット漫画「カイジ」シリーズをもとに落語を創作、その第1弾「笑天録カイジ出会いの船〜エスポワール〜」をYouTubeチャンネルで公開した。多額の負債を抱えた主人公が生死を懸けたギャンブルに挑んでいく姿を描く物語。1996年に週刊ヤングマガジン（講談社）で「賭博黙示録カイジ」の連載が始まり、瞬く間に人気を呼んでシリーズ化。単行本の累計発行部数は3000万部を突