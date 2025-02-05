【2・14開幕J俺の推しテン3】鋭く、ギラついた眼光に揺るぎない決意がにじんだ。「やれるか、やれないかのどちらかだと思う」。横浜FCのDF新保はJ2山口から“個人昇格”した注目株。希少な左利きの左サイドバックが、満を持して自身初のJ1舞台に挑む。左足から放つ正確なクロスは一級品。攻撃センスにあふれ、切れ味鋭いドリブルも光る。J3での武者修行を終えた昨季は、J2で4位タイの8アシストを記録。オフに複数のJクラブが