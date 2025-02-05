東京六大学野球リーグの立大は4日、埼玉県新座市内のグラウンドで行われた練習を公開し、今春に入学する新入生が加わった。広陵（広島）では、外野手として4度の甲子園出場を果たし、昨夏のU18高校日本代表に選出された浜本遥大（はると＝3年）は、「野球の結果で（立大に入学できた）恩返しができればいいなと思っています」と活躍を誓った。