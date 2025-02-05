昨年12月19日に肺炎のため98歳で死去した巨人の元オーナーで読売新聞グループ本社代表取締役主筆だった渡辺恒雄氏の「お別れの会」の開催が4日、読売新聞グループ本社広報部から発表された。25日に帝国ホテル東京で行う。本館2階の「孔雀の間」で午後3時半から同4時半。