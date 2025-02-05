中日・井上監督が開幕投手最有力の高橋宏の起用法を巡り、熟考する考えを明かした。「開幕投手とは、お前が主役という意味合いだが、相手のこともあれば、ホームで始まるのか、アウェーで始まるのかもあるので」逆襲ロードへ最善策を模索する。もちろん、3月28日のDeNA戦（横浜）を託せる大本命は高橋宏。ただ、通算成績は14試合でカード別最多9敗（3勝）。本拠地開幕の4月1日の巨人戦（バンテリン）に向かうなら、同球場の