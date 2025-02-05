新型コロナウイルスの世界的流行が示したように、感染症に対する備えは国の危機管理の基本である。あらゆる病原体に対処できる態勢を整えなければならない。政府は長崎大学が新設した実験施設について、致死性の高いエボラウイルスなどの病原体を扱える「バイオセーフティーレベル（ＢＳＬ）４」に指定した。国内のＢＳＬ４施設としては、すでに国立感染症研究所村山庁舎（東京都武蔵村山市）の施設があるが、周辺住民の要望